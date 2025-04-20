Üzgünüm, Sorumluluk Hissediyorum

MAÇ SONUCUNU DEĞERLENDİRDİ

Fenerbahçe, Süper Lig’in 32’nci haftasında Kayserispor ile oynadığı karşılaşmada 3-3 berabere kaldı. Maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho önemli açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk yarışı hakkında yorum yapmak istemediğini belirten Mourinho, “Bugün kazanmamız gereken bir maçtı. 2 puan kaybettik. Bunun sebebi çok fazla hatalar yapmış olmamızdı. Maç 4-2 olabilirdi ve bitebilirdi. Şanssızdık, hatalar yaptık ve hataların bedelini ödedik” dedi.

PERFORMANSI DEĞERLENDİRDİ

Mourinho, takımının çok fazla pozisyon ürettiğini ancak inişli çıkışlı bir oyun sergilediğini ifade etti. “Ben soyunma odasındaki krizlerle baş etmeye alışkınım. Çünkü soyunma odasının lideri benim. Bugün çok fazla top kaybı yaptık. 3 gol de aynı şekilde oldu. 2-1 geriye düştükten sonra çok fazla risk almam gerekti. Bugün yapmamız gereken hatalar yaptık. Ofansif olarak iyiydik. 3 golden daha fazla da atabilirdik. Takımdaki kırılganlığı görebiliyordunuz” diye konuştu.

SORUMLULUK DUYDUĞUNU BELİRTTİ

Portekizli teknik adam, sonuçla ilgili duygularını da paylaştı. “Sonuçtan dolayı üzgünüm ve sorumluluk hissediyorum. 4-5 maç kazanınca en iyi teknik direktör ve oyuncular oluyorsunuz. İşler kötü gidince en kötü teknik direktör ve futbolcular oluyor. Benim kültürüm bu değil. Ben daha dengeli biriyim” diyerek düşüncelerini aktardı.