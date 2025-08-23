Uzman Açıklama Yaptı: Sıcak Hava Geliyor!

HAFTA SONU YÜKSEK SICAKLIKLAR BEKLİYOR

Yurt genelinde sıcaklıkların hafta sonu mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği tahmin ediliyor. Ankara’da sıcaklıkların 33 ila 34, İstanbul’da 30 ila 32 ve İzmir’de ise 34 ila 37 dereceler arasında olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son hava durumu tahminlerine göre, “kavurucu sıcaklar” geliyor. Ayrıca, pazar gününden itibaren bazı illerde sağanak yağışlar meydana gelebiliyor.

HAFTA BOYUNCA SICAK HAVALAR SÜRECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonu için hava durumu bilgilerini paylaştı. Çelik, “Sıcak hava bir hafta daha devam edecek” diyerek yurt genelinde çoğunlukla yağışsız ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların bir hafta süresince devam edeceğini bildirdi. Yağışların sadece Karadeniz kıyılarında gözlemleneceğini belirten Çelik, iç ve güney bölgelerde az bulutlu ve açık bir havanın hakim olacağını ifade etti.

Çelik, mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde seyreden sıcaklıkların artacağını belirtti ve “Cumartesi günü sıcaklıklar 1 ila 2 derece daha artarak mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerine çıkacak ve önümüzdeki 4-5 gün boyunca bu şekilde seyredecek” dedi.

YAĞIŞ BEKLENEN İLLER VE UYARILAR

Cumartesi günü için yağış beklenmediğini ifade eden Çelik, “Pazar gününden itibaren pazartesi ve salı günleri Karadeniz kıyı kesimlerinde aralıklarla yağış geçişleri göreceğiz. Onun dışında iç ve güney bölgelerde yağış beklentimiz yok” şeklinde konuştu. Meteorolojiden gelen tahminlere göre, pazar günü Yalova, Kocaeli, Bilecik, Sakarya, Bolu, Düzce, Bartın, Karabük, Kastamonu, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illerinde, pazartesi günü ise aynı zamanda Samsun, Düzce, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji ayrıca, etkili olması beklenen yağışlarda sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyarıyor.

Bazı illerde beklenen hava durumu ve günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle sıralanıyor:

Ankara: Az bulutlu ve açık 34

İstanbul: Az bulutlu ve açık 32

İzmir: Az bulutlu ve açık 37

Adana: Az bulutlu ve açık 37

Antalya: Az bulutlu ve açık 34

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 32

Trabzon: Parçalı bulutlu 29

Erzurum: Az bulutlu ve açık 30

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40