Uzman Açıklıyor: Sıcaklıklar Yükseliyor!

HAFTA SONU SICAKLIK DEĞİŞİMİ

Yurt genelinde sıcaklıkların hafta sonu boyunca mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor. Ankara’da sıcaklıkların 33 ila 34, İstanbul’da 30 ila 32 ve İzmir’de ise 34 ila 37 dereceler arasında seyredeceği öngörülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son hava durumu tahminlerine göre, kavurucu sıcaklıkların geldiği bildiriliyor. Ayrıca, pazar gününden itibaren bazı illerde sağanak yağış bekleniyor.

HAFTA BOYUNCA SICAK HAVA ETKİSİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonu hava durumu hakkında açıklama yaptı. Çelik, “Sıcak hava bir hafta daha devam edecek” diyerek, yurt genelinde çoğunlukla yağışsız ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların bir hafta daha sürmesini beklediklerini ifade etti. Yağışlı havanın yalnızca Karadeniz kıyı kesimlerinde görüleceğini söyleyen Çelik, “Onun dışında iç ve güney bölgelerde az bulutlu ve açık bir hava bekliyoruz.” dedi.

YAĞIŞLI GÜNLER GELİYOR

Cumartesi günü için yağış beklenmediğini belirten Çelik, “Pazar gününden itibaren pazartesi ve salı günleri Karadeniz kıyı kesimlerinde aralıklarla yağış geçişleri göreceğiz. Onun dışında iç ve güney bölgelerde yağış beklentimiz yok.” ifadelerini kullandı. Meteoroloji tahminlerine göre, pazar günü Yalova, Kocaeli, Bilecik, Sakarya, Bolu, Düzce, Bartın, Karabük, Kastamonu, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illerinde yağışlar görülebilecek. Pazartesi gününde ise Samsun, Düzce, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

UYARILAR VE HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşları etkili olması beklenen yağışlarda sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları yönünde uyardı. Beklenen hava durumu ile günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

– Ankara: Az bulutlu ve açık 34

– İstanbul: Az bulutlu ve açık 32

– İzmir: Az bulutlu ve açık 37

– Adana: Az bulutlu ve açık 37

– Antalya: Az bulutlu ve açık 34

– Samsun: Parçalı ve az bulutlu 32

– Trabzon: Parçalı bulutlu 29

– Erzurum: Az bulutlu ve açık 30

– Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40