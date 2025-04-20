Uzman, Gram Altında Tarih Belirtti

ABD’nin korumacı ticaret politikaları, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine neden oldu. Özellikle tarifeler ile birlikte artan enflasyon riski, altın talebinin yükselmesine katkı sağladı. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) politikaları ve Başkan Powell’ın açıklamaları, bu eğilimi destekliyor. Chicago’daki Ekonomi Kulübü’nde konuşan Fed Başkanı Jerome Powell, “Tarifelerin enflasyonda en azından geçici bir artış yaratma olasılığı oldukça yüksek. Enflasyon etkileri daha kalıcı da olabilir,” dedi. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump, Powell’ı sert bir şekilde eleştirerek, “Eğer gitmesini istersem, inanın bana hemen gider,” açıklamasında bulundu.

ALTINA YÖNELİK BEKLENTİLER YÜKSELİYOR

Uzmanlar, gram altın için yıl sonu fiyat tahminleri ile dikkat çekti. Ekonomist Dr. Filiz Eryılmaz, “Kur üzerinde aşağı yönlü baskı gördük, 37.77’lere kadar düştü” diyerek, “Dolayısıyla kur üzerinde baskı daha da artacaktır; bundan sonraki süreçte mevduat faizleri ve ticari kredi faizleri bir miktar yükselecektir. Ciddi bir konut kredisinde, ihtiyaç kredisinde ve ticari kredide artış beklenmemeli. Piyasa artık haziranda bir faiz indirimi beklemiyor. İlk faiz indirimi beklentisi şu an Temmuz’a kaydı. Her şey yolunda gitse bile haziranda pas geçilecek” değerlendirmesi yaptı. Eryılmaz, gram altın için yıl sonu beklentisini ise “minimum 4700, maksimum 5200 – 5300 civarı” olarak belirtti.

YABANCILARIN ALIMLARI ARTIYOR

Küresel jeoekonomik gelişmeler ve makroekonomik belirsizlikler, altın fiyatlarını tarihi yüksek seviyelere çıkarıyor. Geçtiğimiz hafta altının ons fiyatı 3.358 dolara ulaşırken, gram altın resmi kayıtlarda 4.117 liraya yükseldi. Bu artışların ardından, finansal kuruluşlardan yıl sonu altın tahminlerine yönelik yeni açıklamalar geldi. ABD merkezli Citi Research, Çinli sigorta şirketlerinin artan alımları ve tarife risklerini göz önünde bulundurarak, üç aylık altın fiyat hedefini ons başına 3.200 dolardan 3.500 dolara çıkardı. Avustralya merkezli ANZ ise yıl sonu tahminini 3.600 dolar olarak revize etti ve altı aylık hedefini de 3.500 dolar olarak belirledi, bankaya göre piyasalardaki zayıflık ve artan jeopolitik riskler, altına talebi sürdürecek.