Uzman ‘Marmara Depremi’ni Değerlendirdi: ‘Yüzde 93 Tehdit Altında’

DEPRESYON VE KONTROLÜ

Megakentte yaşanan 6,2’lik deprem, halkta büyük bir kaygı yaratırken, uzmanlardan da uyarılar gelmeye devam ediyor. Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası’nın İstanbul ve Erzurum şubeleri tarafından düzenlenen 11’inci Ulusal Beton Kongresi, Atatürk Üniversitesi Nene Hatun Kongre ve Kültür Merkezi’nde başladı. Kongrenin ilk gününde protokol konuşmaları yapıldı. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Suna, betonun güvenli yapı üretiminde hayati bir bileşen olduğunu belirtirken, “Marmara depremleri nitelikli betonun önemini acı bir tecrübeyle göstermiş olsa da onun öneminin yeteri kadar kavrandığını söyleyebilir miyiz?” şeklinde konuştu.

BİNA GÜVENLİĞİ VE TEHLİKELER

Suna, Türkiye’nin topraklarının yüzde 93’ünün deprem tehdidi altında bulunduğunu söyledi. “Ne yazık ki yürütülen tartışmalar ağırlıklı olarak depremin nerede, ne zaman ve ne büyüklükte meydana gelebileceği üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu tartışmanın yanlış bir zeminde yürütüldüğüne inanıyoruz” şeklinde açıklama yapan Suna, Türkiye’nin depremselliğinin bilinen bir gerçek olduğunu vurguladı. “Kentlerimizi bu kaçınılmaz depremlere karşı hazırlamaya odaklanmamız gerekmektedir” dedi.

YAPI STOĞUNUN GÜVENİLİRLİĞİ

Suna, Türkiye’deki yapı stokunun güvenli olmadığını belirtirken, “Meydana gelen depremler can ve mal kaybına neden olabiliyor. İzmir ve Elazığ depremleri bunun en yakın örnekleridir. Yapı stokumuzun güvenli ve uzun ömürlü olması gerekiyor” dedi. Mevcut yapıların bir an önce iyileştirilmesi gerektiği fikrini taşıyan Suna, ancak bu sırada yeni riskli yapıların eklenmemesi gerektiğini de dile getirdi. “Hazır beton üretimin inşaat kalitesini önemli ölçüde artırdığını biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş depremleriyle ilgili yargı süreçlerine değinen Suna, “TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası olarak yıkımda sorumluluğu bulunan herkesin yargı önüne çıkarılması gerektiğini vurguluyoruz” dedi. Adil bir yargılama sonucunda gerçek sorumluların tespit edilmesinin önemli olduğunu ifade eden Suna, belirli meslek gruplarının günah keçisi haline geldiğini söyledi. “Yıkılan binalardan alınan karot örnekleri, oldukça sorunlu raporlar ortaya çıkarmaktadır. Bu durum, adaletin yanlış kararlar vermesine yol açabilir” diye belirtti.

KONGRENİN DETAYLARI

Atatürk Üniversitesi’nin ev sahipliğini yaptığı kongrede toplamda 21 oturum gerçekleştirilecektir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden akademisyenlerin de aralarında bulunduğu çok sayıda bilim insanı, 71 ayrı bildiri sunacak. Kongre, iki gün sürecek ve eğitim oturumu ile sona erecek.