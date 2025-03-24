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Uzman Onbaşı, karbonmonoksit gazı zehirlenmesi

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MESAI SAATİNDE ULAŞILAMADI

Bursa’da yaklaşık bir yıldır Mustafakemalpaşa ilçesindeki Devecikonak Karakolu’nda görev yapan 24 yaşındaki Uzman Onbaşı Melih Bayraktutar, mesai saatinde işe gitmeyince arkadaşları onu telefonla aradı fakat ulaşamadı.

HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

Arkadaşları endişelenerek Bayraktutar’ın yalnız yaşadığı kırsal Yoncaağaç Mahallesi’ndeki evine gitti. Kapıyı çaldıklarında yanıt alamayan arkadaşları içeri girdiklerinde yoğun dumanla karşılaştı. Melih Bayraktutar’ı hareketsiz yatarken buldular.

HAYATINI KAYBETTİ

Bunun sonucunda sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiği tahmin edilen gencin cenazesinin, salı günü memleketi Tokat’ın Turhal ilçesi Kesikbaş Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazı ile toprağa verileceği öğrenildi.

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