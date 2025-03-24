Uzman Onbaşı, karbonmonoksit gazı zehirlenmesi

MESAI SAATİNDE ULAŞILAMADI
Bursa’da yaklaşık bir yıldır Mustafakemalpaşa ilçesindeki Devecikonak Karakolu’nda görev yapan 24 yaşındaki Uzman Onbaşı Melih Bayraktutar, mesai saatinde işe gitmeyince arkadaşları onu telefonla aradı fakat ulaşamadı.
HAREKETSİZ HALDE BULUNDU
Arkadaşları endişelenerek Bayraktutar’ın yalnız yaşadığı kırsal Yoncaağaç Mahallesi’ndeki evine gitti. Kapıyı çaldıklarında yanıt alamayan arkadaşları içeri girdiklerinde yoğun dumanla karşılaştı. Melih Bayraktutar’ı hareketsiz yatarken buldular.
HAYATINI KAYBETTİ
Bunun sonucunda sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiği tahmin edilen gencin cenazesinin, salı günü memleketi Tokat’ın Turhal ilçesi Kesikbaş Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazı ile toprağa verileceği öğrenildi.