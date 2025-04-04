“Uzman Uyarısı: Çiğ Tavuk Döner Salmonella Risk Taşır.”

TAVUK DÖNER ZEHİRLENMESİNİN NEDENLERİ VE BELİRTİLERİ

Tavuk döner, lezzetli ve ekonomik olması nedeniyle en çok tüketilen fast food ürünlerinden biri. Ancak Kocaeli’de yaşanan toplu zehirlenme vakaları, gıda güvenliği konusundaki endişeleri artırdı. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, tavuk döner zehirlenmesinin nedenlerini ve risklerini açıkladı.

ÇİĞ VEYA AZ PİŞMİŞ TAVUK RİSKİ

Prof. Dr. Vedat Göral, “Tavuk etinin çiğ veya az pişmiş şekilde tüketilmesi, bakterilerin hızla çoğalmasına yol açıyor. Özellikle Salmonella gibi bakteriyel enfeksiyon riskini artırıyor” dedi. Merdiven altı üretim yapan ve kaynağı belli olmayan tavukların kullanıldığı dönerlerin ciddi sağlık riski taşıdığını vurguladı.

ENFEKSİYONLAR VE RİSK GRUPLARI

Tavuk döner zehirlenmesinin, uygun pişirilmemiş tavuk etinden kaynaklandığını belirten Göral, “Salmonella, Campylobacter ve Clostridium perfringens gibi bakteriler bu zehirlenmelere neden oluyor. Hijyen eksikliği ve yanlış saklama koşulları da riski artırıyor. Bağışıklığı düşük bireyler, çocuklar, yaşlılar, hamileler ve kronik hastalığı olanlar daha fazla etkileniyor. Hamilelerde bu durum hem anne hem de bebek için tehlikeli olabiliyor” ifadelerini kullandı.

MERDİVEN ALTI ÜRETİME DİKKAT

Tavuk etinin çabuk bozulan bir gıda olduğunu hatırlatan Göral, merdiven altı işletmelerde üretilen dönerlerin tüketilmemesi gerektiği uyarısında bulundu. Zehirlenme nedenleri arasında çiğ tavuk, uygunsuz saklama ve çapraz bulaşma olduğunu söyledi.

TAVUK DÖNERDE HİJYEN ŞART

“Tavuk eti 75°C’nin üzerinde pişirilmeli ve iç sıcaklık kontrol edilmeli” diyen Göral, “Bayat veya önceden pişirilmiş tavuk parçalarının yeni dönerle karıştırılması zehirlenme riskini artırıyor. Bu nedenle güvenilir ve denetimli işletmeler tercih edilmeli” açıklamasını yaptı.

ÇAMAŞIR SUYU İLE BEYAZLATMA İDDİASI

Göral, bazı işletmelerin kokuşmuş tavukları çamaşır suyuyla beyazlattığını iddia ederek, “Bu, insan sağlığıyla oynamak anlamına geliyor. Belediyelerin ve hıfzıssıhha ekiplerinin sıkı denetim yapması gerekiyor” dedi.

SALATA VE İÇECEKLER DE RİSKLİ

Dönerle servis edilen yeşillik ve salataların da hijyenik olması gerektiğini vurgulayan Göral, “Kirli salatalar bağırsak enfeksiyonuna yol açabiliyor. Ayran ve su gibi içeceklerin de temizliğinden emin olunmalı” diye ekledi.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

– Mide bulantısı ve kusma

– Sulu veya kanlı ishal

– Şiddetli karın ağrısı

– Ateş ve titreme

– Halsizlik ve baş ağrısı

– Bulanık görme ve yutma güçlüğü

TEDAVİ VE KORUNMA YÖNTEMLERİ

Zehirlenme yaşayanların bol sıvı tüketmesi gerektiğini belirten Göral, bazı vakalarda serum tedavisi gerekebileceğini söyledi. Ellerin sık yıkanması, taze gıda tüketilmesi ve suların filtrelenmesinin önemine dikkat çekti.

KOCAELİ’DE TOPLU ZEHİRLENME

Körfez ilçesinde tavuk döner yiyen 648 kişi zehirlenme belirtileri gösterdi. Hastanelerde tedavi altına alınanlar taburcu edilirken, 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.