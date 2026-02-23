Uzun Namlulu Silahla Rastgele Ateş Açtı: 2 Yaralı

Olay, Turgut Özal Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Ailesiyle arasında sorunlar yaşayan Ü.G., yanında taşıdığı uzun namlulu silah ile çevresine ateş açtı. Silah seslerini işiten vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri yönlendirildi. Açılan ateş sonucu iki kişi yaralanarak ayağından hasar aldı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin akabinde hastaneye götürüldü. Olay esnasında bazı araçların da mermilerle isabet aldığı öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından, polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli Ü.G.’nin işlemleri devam ederken, olay anına ait görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.

