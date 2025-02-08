Uzun Ömrün Sırrı: Bakteriler Destek Olabilir

HARVARD ÜNİVERSİTESİ’NDEN BİR BİLİM İNSANI KONUŞTU

Harvard Üniversitesi’nden bilim insanı Dr. William Li, son günlerde katıldığı bir podcast yayınında bağırsaklarımızda bulunan bazı bakterilerin 100 yaş ve üzeri bireylerin yaşamlarına nasıl katkı sağlayabileceği üzerine bilgiler verdi. Dhru Purohit Show’da yaptığı açıklamalarda, İtalya’da 114 yaşına kadar yaşayan gönüllülerin bağırsak bakterilerini inceleyen bir araştırmanın sonuçlarından bahsetti.

UZUN ÖMRÜN TEMEL ETMENLERİ

Dr. Li’nin verdiği bilgilere göre, bu araştırma uzun ömrün dört temel unsurunu ortaya koyuyor. Bağırsak bakterilerinin sağlıklı yaşlanmadaki rolü, gıda tüketimi ve genel yaşam tarzının etkileri, bu bireylerin dayanıklılığını artırarak uzun yaşama katkıda bulunuyor. Dr. Li, “Bağırsak bakterilerinin düzenli olarak çeşitlenmesi gerektiğini” vurguladı ve bu durumun yaşlılık sürecini olumlu yönde etkilediğini belirtti.