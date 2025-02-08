Uzungöl’de Eksik Belgeli 70 Tesis Kapatıldı

BOLU’DA YANGIN SONRASI DENETİM SEFERBERLİĞİ

Bolu’nun Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de meydana gelen ve 78 kişinin yaşamını yitirmesine yol açan yangının ardından Türkiye genelinde turizm tesislerine yönelik bir denetim seferberliği başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, yangın güvenliği önlemleri ve işletmelerin belgelerinin tamlığı konusunda kapsamlı denetimler gerçekleştiriyor. Bu denetimlerin bir parçası olarak, Trabzon’un ünlü turizm merkezi Uzungöl’deki otel ve pansiyonlar da incelendi. Tespit edilen sonuçlar doğrultusunda, bölgede bulunan yaklaşık 300 tesisten 169’unda Turizm İşletme Belgesi olmadığı ve çeşitli evrak eksikliklerinin bulunduğu belirlendi.

İŞLETMELER KAPATILIYOR

Çaykara Belediyesi ekipleri, ruhsatı bulunmayan, iş yeri açma belgesi eksik olan ve tesislerinde çeşitli aksamalar tespit edilen toplam 70 işletmeyi kapatma kararı aldı. Bu süreçte belgelerin tamamlanması ve gerekli inşaat düzenlemelerinin yapılması sonrasında kapatılan işletmelerin tekrar faaliyete geçmesi bekleniyor. Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, “Bolu’daki yangın canımız yaktı. Gönül arzu ederdi ki hiç olmasaydı. Yangın yönetmeliği konusundaki denetimlerimizi sıklaştırmıştık fakat son yangından sonra da daha fazla sıklaştırdık” ifadelerini kullandı. Başkan Tok, “Şu anda 51’e yakın Turizm İşletme Belgesi olmayan otel ve pansiyon var. Bunlar işletme ruhsatı almıştır, turizm işletme belgeleri bakanlıkta bekliyordur” şeklinde değerlendirdi.

RUHSATSIZ İŞLETMELER

Bakanlığın tespit ettiği 169 işletmeden 70’inin belgeleri eksik olduğundan kapatıldığını aktaran Tok, “Hiçbir işletme ruhsatı olmayan 19 işletmemiz var. Onların yapı kayıt belgeleri mevcut. Belediyemize başvurdukları takdirde, itfaiye yönetmeliği ve eksikleri tamamlayarak, işletme ruhsatıyla birlikte bakanlığa başvurup Turizm İşletme Belgesi alacaklar” diye ekledi. Ayrıca, Çaykara’da 300’e yakın işletme bulunduğunu belirten Tok, “Bunların 169’u eksik belgeden dolayı kapatılmak üzere bildirildi. Kapatılan otellerin yüzde 90’ı eksik belgeden ötürü, bazılarının da Turizm İşletme Belgesi bakanlıkta olduğu için ruhsat alamadıkları tespit edildi” şeklinde konuştu.

BÜYÜK ÖNLEMLER ALINABİLİR

Uzungöl Turizmciler Derneği üyesi ve turizmci iş insanı Mehmet İnan ise, yeni sezona önlemleri artırarak başlayacaklarını dile getirdi. İnan, “Uzungöl’deki işletmeler bakanlık ve Büyükşehir Belediyesi tarafından denetleniyor. Çeşitli işletmeler, yangına uygunluk durumları ile ilgili rapor almaya çalışıyor” dedi. Uzungöl’de genelde çok katlı binalar bulunmadığına ve otellerin en fazla 3 katlı olduğuna da dikkat çeken İnan, “Yangına uygunluk konusunda küçük tedbirlerle bile büyük önlemler alınabilir. Kapalı olan işletmelerin sürecinin kalıcı olmayacağına ve yeni turizm sezonuna hazırlıklı olacağımıza inanıyoruz” ifadesini kullandı.