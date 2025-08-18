Vahap Aydoğan: Zaman Hafızanın Derinliğidir

SANATÇININ YENİ SERGİSİ

Sanatçı Vahap Aydoğan, yeni sergisinde zamanın soyut katmanlarını, mekânın belirsizliğini ve insanın görünmeyen hikâyelerini resim diliyle ortaya koyuyor. Aydoğan’ın eserleri, sadece estetik bir ifade sunmuyor, aynı zamanda toplumsal hafızaya dair kuvvetli bir yorum da getiriyor. Kadın cinayetleri, adalet arayışı ve bireyin içsel çatışmaları gibi temaları ele alan sanatçı, izleyiciyi pasif bir gözlemci olmaktan çıkarıp, aktif bir düşünsel sürecin parçası olmasına teşvik ediyor. Toplumsal yaralara dokunan Aydoğan, izleyicilerinden sadece bakmalarını değil, aynı zamanda düşünmelerini ve hissetmelerini istiyor. “Eserlerinizde bir ‘biyografi’ hissi var, fakat bu biyografiler bir yaşamın doğrudan kaydı değil, daha çok görünmeyenin izleri. Bu yaklaşımın çıkış noktası ne?”

BİYOGRAFİ VE İNSAN HAYATI ÜZERİNE

Biyografi kelimesi her zaman bana eksik gelmiştir. İnsan yaşamı, kronolojik olaylar zincirinden ibaret değil; kesintiler, boşluklar, çarpılmalar, unutulanlar ve hatırlanmak istenmeyenlerle dolu bir örgüdür. Ben o örgünün gözle görülmeyen ipliklerini arıyorum. Bir insanın yüzüne baktığınızda, gördüğünüz şey onun yaşadığı olayların en sessiz tanığıdır. Ben bu sessizliği resmediyorum.

ZAMAN VE KIRIK ALGI

“Eserlerinizde zaman, düz bir çizgi gibi değil, katman katman açılan bir formda ilerliyor. Bu kırık zaman algısını nasıl kuruyorsunuz?” sorusuna yanıt veren Aydoğan, “Zaman, bizim ona yüklediğimiz matematiksel düzenle değil, duygusal ağırlığıyla var. Bir an vardır, on yıl sürer. Bir on yıl vardır, bir an gibi geçer. Benim tablolarımda zaman, bir aynanın kırıkları gibidir. Seyirci, parçaları birleştirmeye çalışır ama tam birleşmez; çünkü insan hayatı hiçbir zaman tamamlanmaz” diyor.

MEKÂN VE AİDİYET HİSSİ

Aydoğan, “Çalışmalarınızda mekân da çoğu zaman belirsiz; sanki bir yer ile ‘yer olmama’ arasında duruyorsunuz. Bu bilinçli bir tercih mi?” sorusuna da şu karşılığı veriyor: “Mekân, insana aidiyet hissi verir ama aynı zamanda onu sınırlar. Ben sınırları kırmak istiyorum. Figürlerim bazen hiçbir yere ait olmuyormuş gibi görünür; çünkü zihinsel bir coğrafyayı temsil ederler. İnsan kendini en çok, hiçbir yere ait olmadığında tanır.”