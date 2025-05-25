Vahşi Cinayeti Tek Mesajla Çözüldü

Olay Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 19 Mayıs’ta gerçekleşti. Remzi Sati ve 15 yaşındaki oğlu Muhammed’in cesetleri, yanmış bir kamyonetin içinde bulundu. Diyarbakır Jandarma Suç Araştırma Timleri, failleri yakalamak amacıyla özel bir ekip oluşturdu. Öncelikle bölgedeki tüm kamera kayıtları toplandı. 735 saatlik görüntü 4 gün boyunca titizlikle incelendi ve bu süreçte 7 kişi gözaltına alındı.

ZANLILARIN İLGİNÇ YÖNTEMİ

Cinayeti örtbas etmek için zanlıların kullandıkları yöntem dikkat çekti. Olay sırasında şüpheliler telefonlarını uçak moduna aldılar. Bu sayede baz istasyonu kayıtlarında o noktada bulunmadıkları tespit edilemeyebilirdi.

DİKKATLERİ BAŞKA YÖNE ÇEKTİLER

JASAT timlerinin bu durumu çözmesi zor olmadı. Zanlıların cinayetten sonra dikkatleri başka yöne çekmek için bir petrol istasyonuna giderek burada görüntü verdikleri belirlendi. Buradaki amaçları, yakalanmaları halinde ekiplerin kendilerine olay yerinde olmadıklarını söylemesiydi.

CİNAYETİ AÇIKLAYAN MESAJ

Ancak ekipler, cinayeti sadece bir mesajla aydınlatmayı başardı. Zanlı Ali Mert İldeniz’in, öldürülen Remzi Sati’ye mesaj atarak “Olay yerine gel” dediği tespit edildi. Ayrıca, olayı başka birinin üzerine atmak amacıyla öldürdüğü Remzi Sati’nin telefonundan başkalarına mesaj gönderdiği de ortaya çıktı.