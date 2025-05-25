Gündem

Vahşi Cinayeti Tek Mesajla Çözüldü

vahsi-cinayeti-tek-mesajla-cozuldu

Olay Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 19 Mayıs’ta gerçekleşti. Remzi Sati ve 15 yaşındaki oğlu Muhammed’in cesetleri, yanmış bir kamyonetin içinde bulundu. Diyarbakır Jandarma Suç Araştırma Timleri, failleri yakalamak amacıyla özel bir ekip oluşturdu. Öncelikle bölgedeki tüm kamera kayıtları toplandı. 735 saatlik görüntü 4 gün boyunca titizlikle incelendi ve bu süreçte 7 kişi gözaltına alındı.

ZANLILARIN İLGİNÇ YÖNTEMİ

Cinayeti örtbas etmek için zanlıların kullandıkları yöntem dikkat çekti. Olay sırasında şüpheliler telefonlarını uçak moduna aldılar. Bu sayede baz istasyonu kayıtlarında o noktada bulunmadıkları tespit edilemeyebilirdi.

DİKKATLERİ BAŞKA YÖNE ÇEKTİLER

JASAT timlerinin bu durumu çözmesi zor olmadı. Zanlıların cinayetten sonra dikkatleri başka yöne çekmek için bir petrol istasyonuna giderek burada görüntü verdikleri belirlendi. Buradaki amaçları, yakalanmaları halinde ekiplerin kendilerine olay yerinde olmadıklarını söylemesiydi.

CİNAYETİ AÇIKLAYAN MESAJ

Ancak ekipler, cinayeti sadece bir mesajla aydınlatmayı başardı. Zanlı Ali Mert İldeniz’in, öldürülen Remzi Sati’ye mesaj atarak “Olay yerine gel” dediği tespit edildi. Ayrıca, olayı başka birinin üzerine atmak amacıyla öldürdüğü Remzi Sati’nin telefonundan başkalarına mesaj gönderdiği de ortaya çıktı.

ÖNEMLİ

Gündem

Trafik Cezaları İnanılmaz Yükseldi

Trafik kurallarını ihlal eden sürücüler için yeni genişletilmiş ceza tarifesi yürürlüğe girdi. Radar kullanımı ve sahte plakalar gibi ihlallerde cezalar önemli ölçüde arttı.
Gündem

Tartışma, Bıçakla Duran Olayda Yaşandı!

İstanbul Ataşehir'de bir sürücü, trafikte tartıştığı kişiye bıçakla saldırdı. Diğer sürücü, yangın tüpü ile kendini savunarak saldırıdan kurtuldu. O anlar kameraya yansıdı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.