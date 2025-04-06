Vahşi İnfaz Görüntüleri Ortaya Çıktı

İSRAİL’İN GAZZE’DEKİ SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK SALDIRILARI BELGELENDİ

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin güneyindeki Tel es-Sultan bölgesine 23 Mart’ta düzenlediği saldırıda, yaralılara yardıma giden 15 sağlık ve sivil savunma çalışanını taşıyan ambulans ve itfaiye aracını hedef alarak ateş açtığı görüntüler ortaya çıktı. The New York Times, görüntülerin, İsrail askerlerinin öldürdüğü sağlık görevlilerinin gömüldüğü toplu mezarda bulunan bir cep telefonundan alındığını bildirdi.

AMBULANSLAR AÇIKÇA HEDEF ALINDI

Videoda, İsrail’in iddialarının aksine, araçların açıkça ambulans ve itfaiye aracı olduğu görülüyor. Sağlık ve sivil savunma ekipleri, yaralılara yardım için bölgeye ulaşır ulaşmaz İsrail askerlerinin ateşine maruz kalıyor. Ambulansların acil durum ışıkları yanarken, konvoyun yol kenarına çekilerek durduğu ve ardından doğrudan saldırıya uğradığı görülüyor.

“BU BENİM SEÇTİĞİM YOL”

Görüntülerin yayınlanmayan kısmında, videoyu çeken sağlık görevlisinin kelime-i şehadet getirdiği ve “Beni affet anne. Bu benim seçtiğim yol; insanlara yardım etmek” dediği duyuluyor. Filistin Kızılayı Sözcüsü Nebal Farsakh, sağlık görevlisinin cansız bedeninin toplu mezardan kafasına kurşun sıkılmış halde çıkarıldığını açıkladı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI TOPLU MEZARDA BULUNDU

Birleşmiş Milletler yetkilisi Jonathan Whittall, İsrail askerlerinin 15 sağlık ve sivil savunma çalışanını öldürerek toplu mezara gömdüğünü doğruladı. Whittall, “Hayat kurtarmak için oradaydılar, ancak toplu mezara gömüldüler” ifadelerini kullandı. 8 Filistin Kızılayı, 6 Sivil Savunma ve 1 BM çalışanının cesetleri, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde mezardan çıkarıldı.

İSRAİL’İN İDDİALARI ÇÜRÜTÜLDÜ

İsrail Savunma Bakanı Gideon Saar, askerlerin “rastgele ambulans hedef almadığını” iddia etse de, görüntüler araçların açıkça işaretlendiğini ve acil durum ışıklarının yandığını gösteriyor. İsrail ordusu, “şüpheli hareket” iddiasını sürdürse de, uluslararası tepkiler artıyor.

REFERANDUMDAKİ SON DURUM

Filistin Sağlık Bakanlığı, Refah’ta bulunan bazı cesetlerin ellerinin bağlı, baş ve göğüslerinden vurulmuş halde derin çukurlara gömüldüğünü açıkladı. İsrail’in Gazze’deki saldırıları, uluslararası hukuk ihlali olarak değerlendiriliyor.