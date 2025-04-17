VakıfBank, Fenerbahçe’yi Maçta Yenildi

VOLEYBOL SULTANLAR LİGİ FİNALİ BÜYÜK HIZLA BAŞLADI

Voleybol Sultanlar Ligi play-off final serisi ilk maçında VakıfBank ile Fenerbahçe karşılaştı. Müsabaka, VakıfBank Spor Sarayı’nda gerçekleşti ve ev sahibi ekip VakıfBank, maçı 3-1’lik skorla kazanarak avantaj elde etti.

VAKIFBANK İLK SETİ ÖNDE TAMAMLADI

Maçın başlangıcıyla birlikte, özellikle Markova’nın hücum sayıları ve Zehra’nın bloklarıyla etkili olan VakıfBank, ilk seti 25-22’lik skorla tamamladı. Karşılaşmanın ikinci setinde de, rakip takımın hatalarını iyi değerlendiren VakıfBank, seti 25-22 alarak durumu 2-0 yaptı.