VakıfBank, Fenerbahçe’yi yenmeyi başardı

MAÇIN DETAYLARI

Voleybol Sultanlar Ligi play-off final serisi ilk maçında VakıfBank ile Fenerbahçe zorlu bir karşılaşma gerçekleştirdi. Müsabaka, VakıfBank Spor Sarayı’nda yapıldı ve ev sahibi ekip 3-1’lik skorla galip geldi.

İLK SETİN ÖNEMİ

Takım, maça özellikle Markova’nın hücum sayıları ve Zehra’nın bloklarıyla oldukça etkili başladı. İlk seti 25-22’lik skorla kazanarak öne geçti. İkinci set ise karşılıklı sayılarla ve dengeli bir skorla geçerken, VakıfBank rakibinin hatalarını iyi değerlendirip bu seti de 25-22 alarak durumu 2-0 yaptı.