Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde Yeni Atamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla gerçekleştirilen atama kararları Resmi Gazete’de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDE ÜST DÜZEY ATAMA

Bu atamalar çerçevesinde, Vakıflar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Rehberlik ve Teftiş Başkanı Mustafa Kemal Aran getirildi. Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına ise Kültür ve Turizm Bakanlığı Başmüfettişi Mustafa Babur atandı. Ayrıca, Kapadokya Alan Başkanlığına Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Aydın Cem Aslanbay atandı. Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliklerine Hasan Aydın ve Ayşenur Kurtoğlu’nun, Yükseköğretim Kurulu üyeliğine ise Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu’nun atanması gerçekleşti. Sayıştay Savcılığına da Halil Cem Öztürk atandı.

REKTÖR ATAMALARI

Yükseköğretim Kanununun 13. maddesi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7. maddeleri çerçevesinde, Alanya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Turan Sağer, Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Akkaya, Bayburt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mevlüt Karataş, Iğdır Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ekrem Gürel, İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ersin Göse ve İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın atandı. Bunun yanı sıra, Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Konseyi üyeliğine İbrahim Şenel atandı.