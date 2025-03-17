Vale Ücretlerine İstanbul’da Düzenleme Yapıldı

YÜKSEK VALE ÜCRETLERİNDE YENİ DÜZENLEME

İstanbul’da özellikle yüksek vale ücretleri üzerine sürdürülen tartışmalar neticesinde İstanbul Valiliği, yeni bir düzenleme getirdi. Eğlence mekânlarının yoğun olduğu Bebek, Etiler, Nişantaşı ve Levent gibi bölgelerde, vale hizmetleri için belirlenecek ücretler, vatandaşların tepkisini çekiyor. Bu kapsamda İstanbul Ticaret Odası (İTO), valilik tarafından alınan kararla vale hizmet ücretlerine yönelik olarak Kasım ayında belirlenen azami fiyat tarifesinde yüzde 20-25 arasında değişen oranlarda zam yapıldı. Yine de, ikinci kez artırılan tarifeye, İTO’nun Mart ayındaki meclis toplantısında tartışmalar sonucu oy çokluğu ile onay verildi.

YENİ ÜCRET TARİFESİ UYGULAMASI

Getirilen yeni düzenlemeler doğrultusunda, azami vale hizmeti ücreti, otopark ücreti dışında kalmak üzere AVM’lerde 250-375 TL, hastanelerde 190-250 TL, otel, restoran ve eğlence merkezlerinde ise 310-500 TL olarak uygulanacak. Havalimanlarında ise bu ücretler 500 TL’den 600 TL’ye yükseltildi. İstanbul’daki ilçeler üç bölgeye ayrılarak farklı fiyatlandırmalar yapılacak. Vale hizmetlerine en yoğun ilginin olduğu Bakırköy, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Üsküdar, Sarıyer ve Şişli bölgelerini kapsayan 1. Bölge’de, AVM’ler için 375 TL, hastaneler için 250 TL, otel, restoran ve eğlence merkezlerinde ise 500 TL tavan fiyatı uygulanacak.

BÖLGELER ARASI FARKLI FİYATLANDIRMA

Adalar, Ataşehir, Avcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Bağcılar, Bayrampaşa, Beykoz, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Eyüpsultan, Güngören, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Ümraniye, Tuzla ve Zeytinburnu gibi alanları kapsayan 2. Bölge’de ise AVM’lerde azami vale ücreti 310 TL, hastanelerde 190 TL, otel, restoran ve eğlence mekanlarında ise 375 TL olarak belirlenirken, Arnavutköy, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Gaziosmanpaşa, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi ve Şile’nin dahil olduğu 3. Bölge’de, azami vale hizmet tarifesi AVM’lerde 250 TL, hastanelerde 190 TL, otel, restoran ve eğlence merkezlerinde ise 310 TL olarak geçerli olacaktır. Havaalanlarında uygulanacak ücretler de 600 TL olarak güncellendi.

SEKTÖRDE TARİFE VE İSTİHDAM GÜNDEMDE

Son verilere göre, Türkiye genelinde 20 binden fazla kişi bu alanda istihdam ediliyor. İstanbul Valiliği, bu yeni düzenlemenin amacı olarak, hem tüketicilerin korunmasını hem de sektördeki denetimsizliğin ortadan kaldırılmasını gösteriyor. 2020’de çıkarılan yönetmelik ile vale mesleği tanımlanmış ve bu meslek için standartlar belirlenmişti. 2023 yılına kadar sektördeki tüm çalışanların mesleki yeterlilik belgesi alması zorunluluğu bulunurken, bunun için de Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Mesleki Yeterlilik Kurumu görevlendirilmişti. Vale olmak isteyen bireyler, bu kurumlara başvurup eğitim alıyor ve ardından girdikleri sınav ile mesleki yeterlilik kazanıyor.