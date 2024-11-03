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Valensiya’nın Sel Felaketi ve FIA Başarısı

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SEL FELAKETİ ÖNCESİ ÖNEMLİ ORGANİZASYON

İspanya’nın Valensiya şehri son günlerde yaşanan sel felaketi ile dikkat çekiyor. Ancak bu doğal afetin hemen öncesinde şehir, uluslararası bir motorsporları etkinliğine ev sahipliği yaptı. 2024 Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Motorsporları Oyunları’na Türkiye 16 branşta 15 sporcuyla katılım gösterdi ve 82 ülke arasında 5 madalya kazanarak (2 altın, 3 gümüş) 5’inci sırada yer aldı.

SPORCULARIMIZIN BAŞARISI

Biz de Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’nun (TOSFED) davetiyle bu başarılı sporcuların yanında olma fırsatı bulduk. Motorsporları genellikle markalar ve takımlar arasında gerçekleşiyor. Ancak FIA’nın bu organizasyonunda ülkeler arası bir rekabet söz konusu. Olimpiyatlar ya da Paralimpik Oyunlardaki gibi, sporcularımız İstiklal Marşımızı okutmak için mücadele etti ve bunu iki kez başardılar.

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