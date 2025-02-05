Valiliklerden Tatil Duyuruları Geldi: Okullar Tatil

GENEL KAR YAĞIŞI ETKİSİ

Kar yağışı, yurt genelinde etkisini sürdürüyor. Yer yer artan kar yağışı sebebiyle bazı il ve ilçelerde eğitim faaliyetlerine ara verilmesi kararı alındı. Valiliklerden ardı ardına tatil haberleri gelmeye başladı.

HENDEK’TE EĞİTİM ARA VERİLDİ

Sakarya’nın Hendek ilçesindeki bazı okullarda kar yağışı nedeniyle eğitime iki gün süreyle ara verildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, kötü hava şartları, kar yağışının devam etmesi ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahmin raporları doğrultusunda İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Kurtuluş İlkokulu/Ortaokulu, Dikmen İlkokulu/Ortaokulu, Karadere İlkokulu, Kocatöngel İlkokulu/İmam Hatip Ortaokulu, Dereköy İlkokulu/Ortaokulu ve Beylice İlkokulu/Ortaokulunda eğitime bugün ve yarın ara verildi. Ayrıca, Dikmen, Bakacak, Kurtuluş, Karadere, Dededüzü, Pazarcık, Yeşilyayla, Aksu, Muradiye ve Hicriye mahallelerinde de taşımalı eğitime iki gün ara verildiği belirtildi.

GÜMÜŞHANE’DE EĞİTİM TATİLİ

Gümüşhane’de kar nedeniyle yarın tüm okullarda eğitime ara verildiği açıklandı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelindeki olumsuz hava koşullarının etkin olduğu belirtildi. Ulaşımda oluşabilecek risklere karşı tüm okulların yarın tatil edildiği, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelin de bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ORDU’DA OKULLARDA TATİL

Ordu Valiliği, kentteki yüksek kesimlerde kar yağışının devam ettiği ve don ile buzlanma riski bulunduğunu duyurdu. Açıklamada, Aybastı, Gölköy, Gürgentepe, Korgan ve Mesudiye ilçelerinin tamamında, Akkuş, Çamaş, Çaybaşı, İkizce, Kabadüz ve Ulubey ilçelerinde ise bazı okullarda eğitime yarın ara verileceği bildirildi. Tamamen veya kısmen eğitime ara verilen ilçelerdeki engeli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.