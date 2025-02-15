Van Büyükşehir’e Kayyum Atandı, Vali Görevde

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanlığı, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan’ın “terör örgütüne yardım etmek” ve “basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak” suçlarıyla 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasının ardından görevden uzaklaştırıldığını bildirdi. Bu gelişmenin ardından Van Valisi Ozan Balcı, belediye başkan vekili olarak atandı.

POLİSİN MÜDAHALESİ

Belediye başkanının aldığı hapis cezasının ardından kayyum atanması beklenirken, belediye önünde beş gündür süren nöbet eylemine müdahale edildi. Sabah saat 04.00 sıralarında polis, belediye binasını çevreleyerek harekete geçti. TOMA, biber gazı ve plastik mermiler kullanılarak belediye binası içerisinde ve önünde toplanan kalabalık dağıtıldı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun’un da aralarında bulunduğu birçok kişi gözaltına alındı; Hatun daha sonra serbest bırakıldı. Gözaltına alınan toplam 127 kişi ise Van Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

TEBLİĞ EDİLEN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA

Müdahalenin ardından, Abdullah Zeydan için çıkarılan “görevden uzaklaştırma” kararı belediye önünde polisler tarafından kendisine tebliğ edildi. Zeydan, tebligatı imzalamayı reddetti. Karara tepkisini dile getirerek, “Utanmazlar siz nasıl bu halkın karşısına çıkacaksınız! Biz seçilmiş belediye başkanlarıyız. Bu gerçeği kimse değiştiremez. Tebliği kabul etmiyorum. Bu bir darbedir. Halka karşı bir darbedir. Kabul etmiyorum. 1 milyon 200 bin kişinin hakkını çalıyorsunuz bir tebligatla. Halk iradesini eziyorsunuz. Ne yapsın bu insanlar? Bizim siyasi saiklerle tutuklandığımızı AİHM hükmetti. Anayasa’yı çiğniyorsunuz” dedi.

BAKANLIKTAN YAPILAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı, Abdullah Zeydan’ın geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını belirtti ve Van Valisi Ozan Balcı’nın belediye başkan vekili olarak görevlendirildiğini açıkladı. Bakanlık ayrıca, Abdullah Zeydan hakkında Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2023/77 Esas sayılı dosyasında 11.02.2025 tarihinde görülen duruşmada “Silahlı Terör Örgütüne Bilerek Ve İsteyerek Yardım Etme” suçundan aldığı cezanın gerekçe gösterildiğini bildirdi.

DEM PARTİ’DEN GELEN TEPKİ

DEM Parti, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bu bir darbedir! Van Büyükşehir Belediyemize yapılan gece yarısı kayyım darbesi, halkın iradesine vurulmuş bir darbedir. Belediye binamızın basılması, halka gaz bombaları ve plastik mermilerle saldırılması, çocukların, yaşlıların darp edilip gözaltına alınmasını lanetliyoruz! Bu hukuksuzluğa boyun eğmeyeceğiz. Van halkının iradesini gasp etmeye çalışan kayyımcı zihniyete karşı duracağız! Belediyeler darbecilerin değil halkındır!” ifadelerini kullandı.