Van’da 5.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

FAY HATLARI ÜZERİNDEKİ SALLANTILAR DEVAM EDİYOR

Van’da meydana gelen büyük bir deprem, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na göre, bölgeyi sarsmaya devam ediyor.

MERKEZ ÜSSÜ TUŞBA

Depremin merkez üssü Tuşba olarak belirlendi ve yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi. Van’ın yanı sıra çevre illerde de hissedilen bu sarsıntı, bölgede büyük bir paniğe yol açtı.

Yetkililer, deprem sonrası inceleme çalışmalarına hızla başladı ve şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı bildirildi.

“OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR”

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Tuşba’daki 5.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin yaptığı açıklamada, “Van ilimizin Tuşba ilçesinde saat 08.52’de meydana gelen ve Van, Ağrı, Bitlis, Iğdır, Hakkari illerimizde de hissedilen 5.2 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.” dedi.

İÇİŞLERİ BAKANI ÇİFTÇİ’DEN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı, depreme ilişkin bir bilgilendirme yaptı. Bakan, “Van ilimizin Tuşba ilçesinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Ağrı, Hakkari, Iğdır ve Bitlis illerinden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD, Jandarma, Emniyet ve diğer görevli personelimizin saha taramaları devam etmektedir. Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucunda herhangi bir can kaybı ve olumsuzluk bulunmamaktadır.” açıklamasında bulundu.

ULAŞIM VE HABERLEŞMEDE AKSAKLIK YOK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, depremle ilgili bir açıklama yaptı. Uraloğlu, “Merkez üssü Van’ın Tuşba ilçesi olan ve çevre illerde de hissedilen 5.2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlk bilgilere göre ulaşım ve haberleşme altyapımızda herhangi bir aksaklık bulunmamaktadır. İlgili kurumlarımızla koordinasyon halinde süreci yakından takip ediyoruz. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun.” dedi.

2011 YILINDAKİ DEPREMİ HATIRLATIYOR

Van’da kaydedilen deprem, Kuzey Anadolu Fay Hattı ve Doğu Anadolu Fay Hattı’nın etkisi altında olması dolayısıyla 2011 yılında yaşanan büyük depremi anımsatıyor. 1 Kasım 2011’de meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki deprem, Van’da büyük bir yıkıma yol açmış ve 600’den fazla vatandaş hayatını kaybetmişti.