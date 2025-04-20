“Van’da Feci Kaza 3 Ölü!”

FECİ KAZA VAN’DA MEYDANA GELDİ

Van-Erciş karayolunun Karahan Mahallesi kısmında, sürücüsünün kimliği ve aracın plakası belirsiz olan bir otomobil, yol kenarındaki direğe çarptı. Bu feci kazada, 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralanıyor.

KAZADAN SONRA HAREKETE GEÇİLDİ

Olayın bildirilmesiyle birlikte bölgeye hemen ambulans, jandarma, polis ve Muradiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise otopsi işlemleri için Van Adli Tıp Merkezi’ne götürüldü. Kazayla ilgili olarak gerekli soruşturma başlatıldı.