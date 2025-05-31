Van’da Feci Kaza! 4 Kişi Hayatını Kaybetti

TRAFFİK KAZASI ACI SONUÇLAR DOĞURDU

Van’ın Çaldıran ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası, 4 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlandı. Kaza, saat 09.30 civarında Çaldıran-Doğubayazıt kara yolu üzerindeki Demircik Mahallesi yakınında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Sıddık Arslan’ın kullandığı 04 B 0156 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Ahmet Öztürk yönetimindeki 34 DCM 607 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.

YARALILAR VE İLK MÜDAHALE

Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da büyük çapta hasar aldı. Olay yerine çevredeki vatandaşların ihbarıyla birlikte çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi gönderildi. İlk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştiren sağlık ekipleri, 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2 kişinin yaralı olarak kurtarıldığını bildirdi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere taşındı. Yaralıların durumlarının ciddi olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın arından bölgede trafik kısa bir süre için tek şeritten sağlandı. Güvenlik güçleri olay yerinde incelemeler yürütürken, savcılık kazayla ilgili bir soruşturma başlattı. Yetkililer, kazanın kesin nedeninin yapılacak teknik inceleme neticesinde belirleneceğini ifade etti. Ayrıca, hayatını kaybedenlerin kimliklerinin tespiti için çalışmalar sürdüğü bildirildi.