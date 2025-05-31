Van’da feci kaza, 4 ölü

TRAFİK KAZASI VAN’DA CAN ALDI

Van’ın Çaldıran ilçesinde sabah saatlerinde gerçekleşen trafik kazası, 4 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlandı. Kaza, saat 09.30 sıralarında Çaldıran-Doğubayazıt kara yolu üzerindeki Demircik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İlgili bilgilere göre, Sıddık Arslan’ın kullandığı 04 B 0156 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Ahmet Öztürk idaresindeki 34 DCM 607 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.

ÇARPMA SONUCU ARAÇLAR HURDADAN İBARET

Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da büyük ölçüde hasar gördü. Olay yerine çevrede bulunanların ihbarı üzerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi yönlendirildi. İlk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştiren sağlık ekipleri, 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin ise yaralı olarak kurtarıldığını bildirdi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralıların durumlarının ciddi olduğu öğrenildi.

SUÇLAMAYA YENİDEN BAŞLATILAN SORUŞTURMA

Kazanın hemen ardından bölgede trafik kısa bir süreliğine tek şeritten sağlandı. Güvenlik güçleri olay yerinde incelemelerde bulunurken, savcılık kazayla ilgili bir soruşturma açtı. Yetkililer, kazanın kesin nedeninin yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacağını aktardı. Ayrıca, hayatını kaybedenlerin kimliklerinin tespit edilmesi için çalışmalar da devam ediyor.