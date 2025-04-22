Van’da Gece Yarısı Deprem Oldu

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ VE ZAMANLAMASI

Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, saat 03.39’da Van’ın Başkale ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

DEPREMİN DERİNLİĞİ VE ETKİLERİ

Deprem, 6,95 kilometre derinlikte gerçekleşti. Sarsıntı, Van ve çevresindeki ilçelerde hissedilirken, bazı vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

YETKİLİLERDEN GELEN AÇIKLAMALAR

Yetkililerden alınan bilgilere göre, bölgede herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. Resmi kurumlar, bölgede detaylı incelemeler yapıldığını ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

SOSYAL MEDYADA YORUMLAR

Deprem, Van merkez ve çevresindeki ilçelerde de hissedildi. Sosyal medyada yapılan yorumlara göre bazı vatandaşlar sarsıntıyı şiddetli bir şekilde hissettiklerini söyledi.