Van’da Havai Fişek Satışı Yasaklandı

VAN VALİLİĞİ’NDEN DİKKAT ÇEKEN KARAR

Van Valiliği, kente dair önemli bir karar alarak dikkat çekti. Valilik tarafından yapılan resmi açıklamada, Van il ve ilçe merkezleri ile bağlı yerleşim birimlerinde kamu güvenliğini, huzur ve düzeni sağlamak amacıyla havai fişek satışının ikinci bir emre kadar yasaklandığı dile getirildi.

YASAK KAPSAMI VE GEREKÇESİ

Açıklamada, “6551 sayılı ‘Barut ve Patlayıcı Maddelerle Silah ve Teferruatı ve Av Malzemesinin İnhisardan Çıkarılması Hakkında Kanun’ hükümleri kapsamında Van il ve ilçe merkezleri ile bağlı yerleşim birimlerinde, kamu güvenliği, huzur ve düzeninin sağlanması amacıyla; tüzel kişilikler, ticari işletmeler, tesisler ve gerçek kişiler tarafından her türlü piroteknik maddelerle (havai fişek vb.) şenlik ve işaret fişekleri ile oyun ve eğlence aracı olan patlayıcı maddelerin özel, kamusal, açık ve kapalı tüm alanlarda kullanılması, bu maddelerle gösteri düzenlenmesi, piroteknik maddelerin satışının yapılması ve her ne suretle olursa olsun bulundurulması ikinci bir emre kadar yasaklanmıştır.” denildi. Bu karar, Van’daki vatandaşların güvenliğini öncelikli hedef olarak belirliyor.