Van’da Kar Yağışı ve Tipi Etkili oldu

METEOROLOJİ’DEN GÜZEL HABER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarının ardından yüksek kesimlere ve kırsal mahallere yağan kar, akşam saatlerinde Van’ın şehir merkezinde de etkisini göstermeye başladı. Şehir merkezinde kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı, yüksek bölgelerde ise bu durumun 25 santimetreyi bulduğu kaydedildi.

KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI

Kar altında yürüyüşe çıkan vatandaşlar, mevsimin ilk karının keyfini çıkartırken, yağışa hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Bu durum, sürücülerin trafikte sıkıntılarla karşılaşmasına neden oldu. Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı karla mücadele ekipleri, trafikte aksama yaşanmaması amacıyla şehir merkezinde kar temizleme çalışmaları başlattı.