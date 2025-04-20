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Van’da Kaza: 3 Ölü, 2 Yaralı

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OTOMOBİL DİREĞE ÇARPTI

Van-Erciş karayolu üzerinde, Karahan Mahallesi mevkiinde, sürücüsünün kimliği ve plakasının bilinmediği bir otomobil, yol kenarındaki bir direğe çarptı.

FECİ KAZA SONUCU 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, maalesef 3 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı. Olayın bildirilmesinin ardından bölgeye, ambulans, jandarma, polis ve Muradiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yönlendirildi. Yaralı bireyler, ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırıldı ve hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise otopsi için Van Adli Tıp Merkezi’ne gönderildi. Kazayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı.

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