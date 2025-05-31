Van’da Kaza: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

TRAİFİK KAZASI VAN’DA BÜYÜK KAYIPLARA YOL AÇTI

Van’ın Çaldıran ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası, 4 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Kaza, saat 09.30 sıralarında Çaldıran-Doğubayazıt kara yolu üzerindeki Demircik Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Sıddık Arslan’ın kullandığı 04 B 0156 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Ahmet Öztürk idaresindeki 34 DCM 607 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.

AMBULANS VE İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA SEVK EDİLDİ

Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da ciddi hasar aldı. Olay yerindeki çevredekilerin ihbarı üzerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi olay mahalline yönlendirildi. İlk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri, 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin ise yaralı olarak kurtarıldığını bildirdi. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının ciddiyetini koruduğu ifade ediliyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI, TRAFİKTE ARAÇ GEÇİŞLERİ SINIRLANDI

Kaza sonrası bölgede trafik kısa bir süreliğine tek şeritten sağlandı. Güvenlik güçleri olay yerinde incelemelerde bulunurken, savcılık kazayla ilgili soruşturma başlattı. Yetkililer, kazanın tam nedeninin gerçekleştirilecek teknik incelemenin sona ermesinin ardından açıklanacağını belirtti. Bu arada, hayatını kaybedenlerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor.