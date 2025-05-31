Van’da Kaza, 4 Kişi Hayatını Kaybetti

TRAFİK KAZASI KURBANLARI

Van’ın Çaldıran ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaşamını yitirdi. Kaza, sabah 09.30 sıralarında Çaldıran-Doğubayazıt kara yolu üzerindeki Demircik Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. Alınan bilgiler doğrultusunda, Sıddık Arslan’ın kullandığı 04 B 0156 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Ahmet Öztürk yönetimindeki 34 DCM 607 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.

ÇARPISMA VE MÜDAHALE

Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da kullanılamaz hale geldi. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak 4 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 2 kişinin yaralı olarak kurtarıldığını bildirdi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere gönderildi. Yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın ardından bölgede trafik kısa bir süreliğine tek şeritten sağlandı. Güvenlik güçleri, olay yerinde detaylı incelemeler gerçekleştirdi ve savcılık, kazayla ilgili bir soruşturma başlattı. Yetkililer, kazanın kesin nedeninin teknik incelemenin ardından ortaya çıkacağını ifade etti. Ayrıca, yaşamını yitirenlerin kimlik tespit çalışmaları devam ediyor.