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Van’da Tırda 69 Göçmen Yakalandı

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MURADİYE’DE ŞÜPHELİ TIR DURDURULDU

Van’ın Muradiye ilçesinde devriye görevini sürdüren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine bir tırı durdurup detaylı bir arama gerçekleştirdi.

DORSENİN İÇİNDE KAÇAK GÖÇMENLER BULUNDU

Tırın dorsesinde yapılan incelemede, ülkeye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 69 kaçak göçmen yakalandı.

Olayla ilgili olarak Muradiye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla göçmen kaçakçılığına karıştıkları şüphesiyle E.T., B.Ö., S.Ş., M.G. ve F.K. isimli şahıslar gözaltına alındı. Yakalanan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Van İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

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