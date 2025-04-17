Van’da Yaşlı Çiftin Evinin Çöpleri Çıktı

TUŞBA’DA KÖTÜ KOKULAR MAHALLE HALKINI HAREKETE GEÇİRDİ

Van’ın Tuşba ilçesinde bulunan Abdurrahmangazi Mahallesi’ndeki bir müstakil evden yayılan kötü kokular, mahalle sakinlerini harekete geçirdi. Vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi ve yapılan ihbar üzerine Tuşba Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri belirtilen adrese yönlendirildi.

EVDEN 10 TON ÇÖP ÇIKTI

Evin kapısı açıldığında ekipler, içeriye girdiğinde karşılarına çıkan manzarayla şaşırdı. Yaşlı bir çiftin oturduğu ev, yıllarca biriken çöplerle dolmuştu. Belediye ekipleri, hızlı bir şekilde çalışmalara başlayarak evden tam 10 ton çöp çıkardı. Temizlik işlemleri sonrasında evin her noktası detaylı bir şekilde ilaçlanarak hijyenik bir duruma getirildi.

YAŞLI ÇİFT YENİDEN EVLERİNE YERLEŞTİRİLDİ

Çıkan çöpler kamyonlara yüklenerek Katı Atık Merkezine taşındı. Bu süreçte belediye, yaşlı çifti geçici olarak başka bir yerde misafir etti. Temizlik çalışmaları tamamlandıktan sonra çift, yeniden evlerine yerleştirildi. Mahalle sakinleri, belediye ekiplerine evi büyük bir özveriyle temizledikleri için teşekkür ederek memnuniyetlerini ifade etti.