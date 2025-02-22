Van Geneli Havai Fişek Satışı Yasaklandı

VAN VALİLİĞİ’NDEN YENİ YASAK

Van Valiliği, şehir genelinde dikkate değer bir yasak kararı aldı. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, Van il ve ilçe merkezleri ile bunlara bağlı yerleşim birimlerinde havai fişek satışının, kamu güvenliğini, huzuru ve düzeni sağlamak amacıyla ikinci bir emre kadar yasaklandığı ifade edildi.

YASAK KAPSAMINDA NELER VAR?

Açıklamada şu sözler yer aldı: “6551 sayılı ‘Barut ve Patlayıcı Maddelerle Silah ve Teferruatı ve Av Malzemesinin İnhisardan Çıkarılması Hakkında Kanun’ hükümleri çerçevesinde Van il ve ilçe merkezleri ile açıkladığımız diğer yerleşim birimlerinde, kamu güvenliği, huzur ve düzeninin sağlanması amacıyla; tüzel kişilikler, ticari işletmeler, tesisler ve gerçek kişiler tarafından her türlü piroteknik maddelerle (havai fişek vb.) şenlik ve işaret fişekleri ile oyun ve eğlence aracı olan patlayıcı maddelerin, özel, kamusal, açık ve kapalı tüm mekânlarda kullanılması, bu maddelerle gösteri düzenlenmesi, piroteknik maddelerin satışı ve her ne suretle olursa olsun bulundurulması ikinci bir emre kadar yasaklanmıştır.”