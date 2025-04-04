“VAR Hakemi Bahis Oynarken Görüntülendi!”

BULGARİSTAN LİGİ’NDE ŞAŞIRTAN OLAY

Bulgaristan Ligi’nde gerçekleşen bir futbol maçı sırasında yaşanan bir olay, futbol camiasında geniş yankılar uyandırdı. Maçın VAR hakemlerinden birinin, canlı yayın esnasında cep telefonuyla bahis sitesinde gezinirken görüntülendiği anlar izleyici ekranlarına yansıdı.

SOSYAL MEDYA’DA VİRAL OLDU

Bahis skandalı, ekrana yansıyan görüntülerle su yüzüne çıktı. İzleyicilerin sosyal medya platformlarında paylaştığı bu anlar, kısa süre içinde viral haline geldi. Hakemin, görevde olduğu sırada bir bahis sitesinde dolaşması, geniş bir kamuoyunu derinden etkileyen bir tepkiye yol açtı.

Görüntülerin paylaşılmasının ardından Bulgaristan Futbol Federasyonu hızlı bir şekilde harekete geçti. Kurumun yaptığı açıklamada, “VAR hakemlerinin tamamı hakkında soruşturma başlatılmıştır” ifadeleri yer aldı. Olayın detaylarının bir an önce aydınlatılması için gerekli çalışmaların başlatıldığı bildirildi.

FUTBOLDAKİ BAHİS SORUNU GENİŞLİYOR

Futbol dünyasında zaman zaman gündeme gelen bahis skandalları, bu sefer doğrudan bir VAR hakemini hedef almış durumda. Olayın etkilerinin sadece Bulgaristan ile sınırlı kalmayacağı, UEFA ve FIFA gibi uluslararası kurumların da durumu inceleme altına alabileceği iddia ediliyor.