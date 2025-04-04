VAR Hakemi Bahis Skandalına Karıştı

Bulgaristan Ligi’nde görevli bir VAR hakeminin maç sırasında cep telefonundan bahis sitesinde gezinmesi, futbol dünyasında büyük bir yankı uyandırdı. Bu anlar, canlı yayın sırasında izleyicilere yansıdı ve dikkatleri üzerine çekti.

görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı

Bahis skandalı, hakemin canlı yayın esnasında bir bahis platformunda vakit geçirdiği görüntülerin ortaya çıkmasıyla başladı. İzleyicilerin sosyal medya platformlarında hızla paylaşmaya başladığı bu görüntüler, kısa süre içinde viral hale geldi. Hakemin görevini yaptığı anlarda bahis sitesinde gezinmesi, geniş bir kamuoyu tepkisi aldı.

bulgaristan futbol federasyonu harekete geçti

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından, Bulgaristan Futbol Federasyonu acil bir şekilde harekete geçti. Federasyonun yaptığı açıklamada, “VAR hakemlerinin tamamı hakkında soruşturma başlatılmıştır” ifadesine yer verildi. Olayın detaylarının kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

futbolda bahis skandalları artıyor

Futbol dünyasında zaman zaman gündeme gelen bahis skandalları, bu olayla birlikte daha da dikkat çekici bir hal aldı. Bu durum, yalnızca Bulgaristan ile sınırlı kalmayabilir. UEFA ve FIFA gibi uluslararası futbol kuruluşlarının da bu meseleyi incelemek üzere harekete geçebileceği konuşuluyor.