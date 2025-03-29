VAR Uyarısıyla Frankowski’ye Kırmızı Kart Verildi

MAÇTA FAL VE KIRMIZI KART DEĞİŞİKLİĞİ

Maçın 34. dakikasında meydana gelen olayda, Yasin Kol faul düdüğünü çaldı ve Frankowski’ye sarı kart gösterdi. Ancak VAR hakemi Pawel Pskit’in pozisyonu tekrar izleme isteği üzerine Kol, monitöre giderek durumu inceledi. Görüntüleri izledikten sonra hakem, sarı kartı iptal ederek Frankowski’ye doğrudan kırmızı kart gösterdi. Bu karar, Galatasaray’ın kalan bölümü 10 kişi oynamasına neden oldu ve teknik direktör Okan Buruk ile sarı-kırmızılı ekipten oyuncular karara büyük tepki gösterdi.

FRANKOWSKI’NİN TARİHİ KIRMIZI KARTI

Galatasaray’ın Polonyalı oyuncusu Przemyslaw Frankowski, bu olayla birlikte 12 yıl aradan sonra ilk kez oyundan atılmış oldu. Tecrübeli futbolcunun sahayı terk ederken yaşadığı üzüntü dikkatlerden kaçmadı.