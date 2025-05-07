“Varşova Üniversitesi’nde Baltalı Saldırı”

POLONYA’DA DEHŞET VERİCİ SALDIRI

Polonya’nın başkenti Varşova, ülkeyi derinden etkileyen korkunç bir saldırıyla gündeme geldi. Varşova Üniversitesi kampüsünde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, elinde baltayla kampüse giren bir kişi, üniversite çalışanı bir kadını acımasız bir şekilde öldürdü. Bu saldırıda bir güvenlik görevlisi de ağır yaralar aldı.

SALDIRGAN KADININ BAŞINI KESTİ, GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ YARALADI

Yerel saatte 18.40 civarında gerçekleşen bu olay, üniversite koridorlarında paniğe yol açtı. Tanıkların ifadelerine göre, 22 yaşındaki Polonya vatandaşı olan saldırgan, hiçbir uyarıda bulunmadan elindeki baltayla bir kadına saldırdı ve onu başından vurdu. Olay yerinde kadının hayatını kaybettiği açıklandı. Polonya basını, saldırganın kurbanının başını kestiğini öne sürerken, müdahale etmek isteyen bir güvenlik görevlisinin de baltalı saldırıya uğrayarak ağır yaralandığı bildirildi. Yaralı güvenlik görevlisinin durumu ciddiyetini koruyor.

SALDIRGAN YAKALANDI, SORUŞTURMA SÜRDÜRÜLÜYOR

Olay yerine hızlı bir şekilde ulaşan polis ekipleri, saldırganı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Şüphelinin kimliği ve saldırının nedenine dair ayrıntılı bilgi verilmezken, soruşturma kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Bu saldırı, Polonya’da üniversite güvenliği ve bireysel silahlanma konularını tekrar gündeme getirdi. Yetkililer, olay sonrasında üniversite kampüsünü tahliye ederek güvenlik önlemlerini artırırken, öğrenciler ve personel travma yaşadı.