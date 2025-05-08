“Varşova Üniversitesi’nde Baltalı Saldırı”

VARSOVA’DA ŞOK EDİCİ SALDIRI

Polonya’nın başkenti Varşova, ülkeyi sarsan korkunç bir olayla gündeme geliyor. Varşova Üniversitesi kampüsünde akşam saatlerinde gerçekleşen saldırıda, elinde baltayla kampüse giren bir kişi, üniversite çalışanı bir kadını acımasızca katlediyor. Ayrıca, saldırıda bir güvenlik görevlisi de ağır yaralanıyor.

DEHŞET VERİCİ SALDIRI DETAYLARI

Yerel saatle 18.40 civarında yaşanan bu olay, üniversite koridorlarında büyük bir paniğe yol açıyor. Tanıkların ifadelerine göre, 22 yaşındaki Polonya vatandaşı olan saldırgan, hiçbir uyarı yapmadan elindeki baltayla hemen bir kadına yöneliyor ve onu başından hedef alıyor. Kadının olay yerinde hayatını kaybettiği net olarak belirtiliyor. Polonya basını, saldırganın kurbanının başını kestğini bildirirken, üniversite güvenliğine müdahale etmeye çalışan bir görevlinin de baltalı saldırı sonucu ağır yaralandığı ifade ediliyor. Yaralı güvenlik görevlisinin hayati tehlikesinin devam ettiği aktarılıyor.

POLİS MÜDAHALESİ VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Olay yerine hızla ulaşan polis ekipleri, saldırganı etkisiz hale getirerek gözaltına alıyor. Şüphelinin kimliği ve saldırı motivasyonu hakkında henüz ayrıntılı bilgi verilmezken, soruşturma kapsamlı bir şekilde sürdürülüyor. Bu korkunç saldırı, Polonya’da üniversite güvenliği ve bireysel silahlanma tartışmalarını yeniden körüklüyor. Yetkililer, olayın ardından üniversite kampüsünü tahliye ederek güvenlik önlemlerini artırırken, öğrenciler ve personel derin bir şok yaşıyor.