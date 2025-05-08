Vatikan’da Beyaz Duman Yükseldi!

VATİKAN’DA YENİ PAPA BELİRLENDİ

Vatikan’daki papalık seçiminde, Sistine Şapeli’nin bacasından “beyaz duman” yükselerek yeni papanın belirlendiğini duyurdu. Bu olay, Katolik dünyasında büyük bir heyecan yarattı. Papalık seçiminde beyaz duman, yeni göreve gelen papayı temsil ediyor ve bu geleneksel işaret, Katolik inancına sahip milyonlarca insan tarafından dikkatle izleniyor.

SİSTİNE ŞAPELİ’NDE TARİHİ AN

Yeni papa ile ilgili detayların açıklanması için bekleyiş sürüyor. Sistine Şapeli’nde yapılan seçimler, bir dizi oylama sonucu gerçekleşiyor ve sonuçlar, bu tarihi mekanda yer alan geleneklere göre ilan ediliyor. Katolik toplumu, papalarının belirlenmesi sürecini heyecanla takip ederek, yeni liderlerinin kim olacağını merak ediyor.