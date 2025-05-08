Vatikan, Yeni PAPA Francis Prevost’u Duyurdu

VATİKAN’DA YENİ PAPA DÖNEMİ BAŞLADI

Katolik Kilisesi’nin ruhani lideri Papa Franciscus’un 21 Nisan’da hayatını kaybetmesinin ardından, tüm dikkatler Vatikan’a yönelmişti. Sistine Şapeli’nin tarihi bacasından yükselen beyaz duman, Katolik dünyasında yeni papanın seçildiğinin habercisi oldu. 267. Papa olarak ABD’li Kardinal Francis Prevost, 268 yıllık bir tarih boyunca özlenen yeni lider oldu.

KARDİNAL PREVOST GÜÇLÜ RAKİPLERİ GERİDE BIRAKTI

Peru’da uzun yıllar hizmet vermiş olan 69 yaşındaki Kardinal Francis Prevost, Tagle, Aveline ve Zuppi gibi güçlü rakipleri geride bırakarak “sürpriz” bir zafer elde etti. Yeni papanın, yoksullara ve göçmenlere yönelik tutumları açısından Papa Franciscus ile benzer görüşleri paylaştığı belirtiliyor.

PAPA SEÇİMİ HIZLA GERÇEKLEŞTİ

Yeni papayı belirlemek için yapılan konklavda, Kardinaller Koleji’nden 133 din adamı bir araya geldi. Seçim sonucunda, Prevost’un, en az üçte iki çoğunluğu oluşturan 89 kardinallin oyunu alarak yeni papa olduğu öğrenildi. Vatikan’ın kalbi olan Aziz Petrus Meydanı’nda toplanan kalabalık, beyaz dumanın yükselişini görür görmez coşkuyla karşılık verdi. Bazıları sevinç gözyaşları dökerken, diğerleri dualarla bu tarihi ana tanıklık etti.

Geleneksel bir uygulama gereği, dumanın yükselişinden sonra yeni papa bir saat içinde halka tanıtıldı. Aziz Petrus Bazilikası’nın dev locasında beliren Papa, “Habemus Papam” (Bir Papamız var) ifadesiyle duyuruldu. Bu tarihi açıklamayı, Kardinaller Koleji’nin kıdemli diyakozlarından biri olan Fransız Kardinal Dominique Mamberti gerçekleştirdi.

KATOLİK KİLİSESİ TARİHİNDE BİR DÖNÜM NOKTASI

Katolik Kilisesi tarihinde daha önce 266 papa görev yapmıştı ve çoğunluğu İtalyan kökenliydi. Ancak 2013 yılında, ilk kez Latin Amerika kökenli Arjantinli Jorge Mario Bergoglio (Papa Franciscus) papalık görevine seçilmişti. Şimdi, bütün dünyadan gelen milyonlar, yeni papa ile birlikte kilisenin geleceğine dair umutlarını yeniliyor.