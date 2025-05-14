Ve Beklenen Tog Gt0f Fiyatı Açıklandı

GERİ SAYIM DEVAM EDİYOR

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG’un yeni ürünü için geri sayım sürüyor. TOGG T10F, sedan sınıfında yer alacak olan yerli otomobil markamızın ilk versiyonu olacak. Peki, TOGG T10F’nin fiyatı ne kadar olacak? İşte bu konuya dair tüm detaylar. TOGG, şu an satışta olan T10X modeli ile sektörde büyük bir etki yarattı.

FİYATLARDA DEĞİŞİM YOK

Rakip markalar 2025 yılı boyunca hemen her ay fiyat artışı gerçekleştirirken, TOGG T10X, 2024 yılı içindeki fiyatlarını bugüne kadar korumayı başardı. Ayrıca, sağladığı finansal seçeneklerle rakiplerinden farklı bir konumda yer alan TOGG, elektrikli araçlar ve genel SUV kategorisinde en çok satan otomobil unvanını elde etti. Peki, TOGG T10F de bu başarıyı sürdürebilecek mi? Hatırlayacağımız üzere TOGG T10F, T10X ile eş zamanlı olarak tanıtılmıştı. Ancak TOGG T10F’nin T10X’ten sonra piyasaya sürüleceği belirtilmiş ve kesin bir tarih açıklanmamıştı.