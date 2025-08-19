Veliler Dikkat… Okul Servis Değişiklikleri Yapıldı

YENİ YÖNETMELİK YAYINLANDI

Okul Servis Araçları Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu düzenlemede, yönetmeliğin dayanağını oluşturan kanun ve kararnamelere yeni eklemeler yapıldı.

OKUL TANIMI GÜNCELLENDİ

Yapılan değişiklikle birlikte okul tanımı genişletildi ve artık kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüpleri de dahil edildi. Ayrıca, öğrenci tanımında da değişiklik yapılarak okul öncesi ve zorunlu eğitim kapsamındaki resmi ve özel kurumlar kapsam içine alındı.

KAMERA ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Önemli değişikliklerden biri de okul servis araçlarına yöneltilen kamera zorunluluğu oldu. Tüm koltukları görebilen ve teknik şartlara uygun iç ve dış kameralar ile kayıt cihazları araçlarda bulundurulacak.

Fiyat tarifelerinde ise büyükşehirlerde 5216 sayılı Kanun, diğer illerde ise 5393 sayılı Kanun hükümleri esas alınacak. Ayrıca, birlikte taşıma hizmeti veren gerçek ve tüzel kişilerin, araçlarının en az üçte birini kendi adlarına tescil ettirmesi gerekecek.

SÜRÜCÜLER İÇİN KOLAYLIK

Servis şoförlerinin sürücü belgeleriyle ilgili olarak da kolaylık sağlanıyor. D sınıfı sürücü belgesine sahip olanların B sınıfında geçirdiği süre, en fazla 1 yıl, D1 sınıfı sürücü belgesine sahip olanların ise bu sürenin en fazla 3 yılı gerekli süre olarak sayılacak. Yeni yönetmelik, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.