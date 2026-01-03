Venezuela Başkan Yardımcısı Rodriguez’ten ABD’ye Sert Tepki

venezuela-baskan-yardimcisi-rodriguez-ten-abd-ye-sert-tepki

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, ABD’nin Nicolas Maduro’yu hemen serbest bırakmasını talep etti ve “Venezuela, hiçbir ülkenin kolonisi olmayacak.” ifadesini kullandı. ABD’nin dış müdahalesi ve Devlet Başkanı Maduro ile eşinin kaçırılması sonrası Venezuela Savunma Konseyi acil olarak toplandı. Rodriguez, bu toplantıda yaptığı konuşmada, ABD hükümetine Maduro’yu “derhal serbest bırakma” çağrısında bulundu.

VENEZUELA HALKINA SESLENİYOR

Rodriguez, sükunetin sağlanması ve ulusun savunulması adına mesajlar verdi. “Venezuela, hiçbir ülkenin kolonisi olmayacak.” sözleriyle Maduro’yu “ulusun tek başkanı” olarak tanımladı. Rodriguez, ABD yönetiminin tarihin ve adaletin önünde cezalandırılacağını dile getirerek, Venezuela’ya yönelik eylemleri “uluslararası hukuku ihlal eden bir vahşet” olarak nitelendirdi.

DURUMUN SAKİNLİĞİ VURGULANIYOR

Rodriguez, tüm Venezuelalıların mal ve hizmetlerin korunması amacıyla “birleştiğini” savundu. Ülkesindeki mevcut durumun sakin olduğunu belirten Rodriguez, bu huzuru korumak için kararlılıklarını sürdüreceklerini kaydetti.

