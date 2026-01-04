Venezuela’da ABD Hava Saldırısında 40 Kişi Hayatını Kaybetti

venezuela-da-abd-hava-saldirisinda-40-kisi-hayatini-kaybetti

New York Times’ın üst düzey bir Venezuelalı yetkiliye dayandırarak aktardığına göre, ABD’nin Caracas ve stratejik noktalar üzerindeki saldırılarında sivil ve askeri kayıplara yer verildi. Habere göre, Maduro ile eşi Flores’in yakalandığı askeri hava saldırılarında, toplamda en az 40 kişi, hem askeri personel hem de sivil olmak üzere, yaşamını yitirdi.

VENEZUELA’DA ŞOK EDİCİ OLAY

Venezuela’nın başkenti Caracas’ta Cumartesi günü yerel saatle 02.00 civarında patlama sesleri duyulmuş ve jet uçaklarının sesi yankılanmıştı. Hükümet, patlamaların sonrasında ABD’yi ülke genelindeki askeri ve sivil hedeflere saldırı düzenlemekle suçladı. ABD Başkanı, Nicolas Maduro’ya yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildiğini, aynı zamanda Maduro ile eşinin ülkeyi terk ettiğini duyurdu.

SUÇLAMALAR VE ULUSLARARASI TEPKİLER

ABD Adalet Bakanı da, Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında Amerika’da suç duyurusunda bulunulduğunu belirtmiş, Maduro’ya yöneltilen suçlamalar arasında “uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı ve ABD’ye karşı makineli tüfek ile yıkıcı cihaz bulundurma” hususları bulunmaktaydı. Venezuela yönetimi, uluslararası toplumu ABD’nin bu eylemlerini kınamaya çağırırken, bazı ülkeler saldırıyı kınarken, diğerleri açıklamalarıyla ABD’ye destek verdiklerini ifade etti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

AK Parti’den Özgür Özel’e Venezuela Açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, muhalefet liderlerinin önemli olaylara yanıt olarak Cumhurbaşkanı'na yönelik olumsuz ifadeler kullanmalarını eleştirerek, bu tutumu sağlıksız buldu.
Gündem

Fenerbahçe’den Guendouzi’ye Yakın Transfer Hamlesi

Fenerbahçe, Lazio'nun oyuncusu Matteo Guendouzi ile ön anlaşma yaptı. İtalyan basını, transferin mali ayrıntılarını da kamuoyuna açıkladı.
Gündem

Galatasaray İcardi ile Yeni Sözleşme İçin Anlaştı

Galatasaray, kaptanı Mauro Icardi ile sezon sonunda sona erecek sözleşmesini uzatmak için anlaşma sağladı. Yeni kontratın detayları yakında netleşecek.
Gündem

Murat Salar’dan Fenerbahçe’ye Bankalar Birliği Müjdesi

Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkacaklarını belirtti. Detayların Ocak sonundaki Yüksek Divan Kurulu'nda paylaşılacağı vurgulandı.
Gündem

Fenerbahçe Sörloth Transferinde Kritik Eşiği Aştı

Norveçli forvet Alexander Sörloth, Atletico Madrid'e transfer olmak istediğini Fenerbahçe’ye iletti. Haftanın ilerleyen günlerinde önemli bir görüşme planlanıyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.