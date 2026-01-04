Venezuela’da ABD Hava Saldırısında 40 Kişi Hayatını Kaybetti

New York Times’ın üst düzey bir Venezuelalı yetkiliye dayandırarak aktardığına göre, ABD’nin Caracas ve stratejik noktalar üzerindeki saldırılarında sivil ve askeri kayıplara yer verildi. Habere göre, Maduro ile eşi Flores’in yakalandığı askeri hava saldırılarında, toplamda en az 40 kişi, hem askeri personel hem de sivil olmak üzere, yaşamını yitirdi.

VENEZUELA’DA ŞOK EDİCİ OLAY

Venezuela’nın başkenti Caracas’ta Cumartesi günü yerel saatle 02.00 civarında patlama sesleri duyulmuş ve jet uçaklarının sesi yankılanmıştı. Hükümet, patlamaların sonrasında ABD’yi ülke genelindeki askeri ve sivil hedeflere saldırı düzenlemekle suçladı. ABD Başkanı, Nicolas Maduro’ya yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildiğini, aynı zamanda Maduro ile eşinin ülkeyi terk ettiğini duyurdu.

SUÇLAMALAR VE ULUSLARARASI TEPKİLER

ABD Adalet Bakanı da, Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında Amerika’da suç duyurusunda bulunulduğunu belirtmiş, Maduro’ya yöneltilen suçlamalar arasında “uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı ve ABD’ye karşı makineli tüfek ile yıkıcı cihaz bulundurma” hususları bulunmaktaydı. Venezuela yönetimi, uluslararası toplumu ABD’nin bu eylemlerini kınamaya çağırırken, bazı ülkeler saldırıyı kınarken, diğerleri açıklamalarıyla ABD’ye destek verdiklerini ifade etti.