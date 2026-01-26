Venezuela’da Halk Maduro’nun Serbest Bırakılması İçin Sokaklarda

VENEZUELA’DA PROTESTOLAR SÜRÜYOR

Venezuela’da ABD’nin askeri müdahalesinin ardından halk, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun serbest bırakılması için sokaklarda protestolar düzenliyor.

BOLİVAR MEYDANI’INDA PROTESTO VE DUA

Başkent Karakas’taki tarihi Bolivar Meydanı’nda bir araya gelen Venezuelalılar, ABD aleyhine sloganlar atarak Maduro’nun ülkesine geri dönmesi için toplu halde dua etti. Meydanda açılan pankartlar ve atılan sloganlarla ABD’nin müdahalesine karşı sert bir duruş sergilendi.

MADURO’NUN OĞLUNDAN GÜÇLÜ MESAJ

Devlet Başkanı Maduro’nun oğlu ve milletvekili Nicolas Maduro Guerra, meydanda yaptığı konuşmada, 3 Ocak tarihindeki ABD saldırısının ülke üzerinde derin etkiler bıraktığını ifade etti. O günü “asla unutmayacaklarını” belirten Guerra, Venezuela’nın barış ve egemenlik mücadelesine devam edeceğini söyledi. Maduro Guerra, babası ve Cilia Flores serbest bırakılana kadar mücadelenin süreceğine dair çağrıda bulundu.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Karakas genelinde, Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores başta olmak üzere kritik noktalar için asker ve polis tarafından artırılmış güvenlik önlemleri alındı. Şehrin simge yapılarında ve duvarlarda “Maduro’ya özgürlük” ile “Diren Maduro” yazıları dikkat çekti.

GÜNLÜK YAŞAMDA NORMALE DÖNÜŞ

ABD müdahalesinin ardından kısa süreli panik yaşanan ülkede, market raflarının yeniden dolmaya başladığı ve günlük yaşamın büyük ölçüde normale döndüğü gözlemlendi. Muhalif kesimlerden kamuoyuna yansıyan güçlü bir tepki ise henüz gelmedi.

“SORUNLARIMIZI KENDİMİZ ÇÖZERİZ”

Bir AA muhabirine konuşan Venezuelalı Hilda Lopez, bu ülkenin meşru devlet başkanının Nicolas Maduro olduğunu vurguladı. Lopez, “Sorunlarımız olabilir ama bunları yabancı bir ülkenin müdahalesiyle çözmeyiz. Venezuela egemen, bağımsız ve anayasal bir devlettir.” ifadelerini kullandı.

“BU BİR SALDIRIDIR”

ABD müdahalesine tepki gösteren Roman Medino London da yaşananları “suç teşkil eden bir saldırı” olarak nitelendirerek, “Amerikalıların halkımıza yaptığı bu saldırının nedeni petrol rezervlerimize duydukları ilgidir.” şeklinde konuştu. Venezuelalılar, uluslararası kamuoyuna ülkelerinin egemenliğine saygı göstermeleri çağrısında bulunarak Maduro’nun serbest bırakılması taleplerini yineledi.