Venezuela’da Maduro Yönetimine Karşı Operasyon Gerçekleşti

venezuela-da-maduro-yonetimine-karsi-operasyon-gerceklesti

ABD, Venezuela’ya Tarihi Operasyon Gerçekleştirdi

Bugün, ABD’nin Venezuela üzerinde önemli bir askeri harekat düzenlediği bildirildi. Uzun süredir Maduro yönetimi ile gerilim yaşayan ABD, kara harekatı için harekete geçti. Bu çerçevede başkent Karakas’a, yerel saatle 02.00 sularında hava saldırıları gerçekleştirildi.

TRUMP, YAKALANDIKLARINI AÇIKLADI

Gerçekleştirilen saldırıya ilişkin ilk açıklamayı yapan ABD Başkanı, Maduro ve eşinin yakalandığını ve ülkeden çıkarıldıklarını duyurdu.

VENEZUELA’DA OHAL İLAN EDİLDİ

Gelişmelerin ardından, tüm toplumsal ve siyasi güçlerin seferberlik planlarını devreye sokması yönünde çağrılar yapılarak, ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildiği açıklandı. Bu durum, bütün dikkatin Venezuela üzerine yoğunlaşmasına neden oldu.

MADURO’YA AİT POSTERLER İNDİRİLDİ

Sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülerde, birçok insanın Maduro’ya ait posterleri indirdiği görülmekte. Ayrıca, posterlerin indirilmesinin ardından vatandaşların sevinç ve alkış gösterdiği anlar kaydedildi.

“ABD’DE YARGILANACAK” İFADESİ

ABD’li Cumhuriyetçi Senatör, sosyal medya üzerinde yaptığı paylaşımda, ABD Dışişleri Bakanı ile telefon görüşmesinde bulunduğunu belirtti. Senatör, “(Dışişleri Bakanı) Bana Nicolas Maduro’nun cezai suçlamalarla ABD’de yargılanmak üzere tutuklandığını ve bu gece gerçekleştirilen operasyonun, tutuklama emrini uygulayanları korumak amacıyla yapıldığını bildirdi.” ifadelerini kullandı.

Lee, ABD’nin Venezuela operasyonunu anayasal açıdan meşru sayabileceğini savunarak, “Bu eylem, muhtemel veya yakın bir saldırıdan ABD personelini koruma yetkisi çerçevesinde değerlendirilebilir.” şeklinde konuştu.

