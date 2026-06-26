Venezuela Depremlerinden Etkilenenlere Nasıl Yardım Edilir

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Yardım arayan insanlar, deprem sonrası bir araya gelmiş
Venezuela'daki depremler sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ederken, yardım kuruluşları da afetzedelere destek sağlıyor.
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Venezuela’da çarşamba günü meydana gelen iki büyük depremde ilk belirlemelere göre en az 188 kişi hayatını kaybederken, bin 500’den fazla kişi yaralandı. İkinci depremin, ülkede son yüzyılın en şiddetli depremi olduğu belirtildi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürerken, yardım kuruluşları da afetzedelere ulaşmaya çalışıyor.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Depremlerin ardından enkaz altında kalanları kurtarmak için ekipler seferber oldu. Yardım kuruluşları bölgeye ulaşarak ihtiyaç sahiplerine destek sağlıyor. Yetkililer, can kaybının artabileceği uyarısında bulundu.

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