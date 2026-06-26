Venezuela Depremlerinden Etkilenenlere Nasıl Yardım Edilir

Venezuela’da çarşamba günü meydana gelen iki büyük depremde ilk belirlemelere göre en az 188 kişi hayatını kaybederken, bin 500’den fazla kişi yaralandı. İkinci depremin, ülkede son yüzyılın en şiddetli depremi olduğu belirtildi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürerken, yardım kuruluşları da afetzedelere ulaşmaya çalışıyor.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Depremlerin ardından enkaz altında kalanları kurtarmak için ekipler seferber oldu. Yardım kuruluşları bölgeye ulaşarak ihtiyaç sahiplerine destek sağlıyor. Yetkililer, can kaybının artabileceği uyarısında bulundu.