Venezuela Nerede, Hangi Kıtada? Nüfusu ve Haritadaki Konumu

Venezuela, Güney Amerika kıtasının kuzey ucunda yer alan ve zengin doğal kaynakları ile stratejik coğrafi konumu sayesinde bölgesel ve küresel ilişkilerde önemli bir rol oynayan bir ülkedir. Karayip Denizi ve Atlas Okyanusu’na kıyısı bulunan bu ülkenin başkenti Karakas olup, nüfusu yaklaşık 28 milyondur. Güney Amerika kıtasında yer alan Venezuela, harita üzerinde Kolombiya, Brezilya ve Guyana ile komşu olarak görülmektedir.
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