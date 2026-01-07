Venezuela Petrolü ABD Yönetimine Geçiyor

VENEZUELA’DA ABD’DEN STRATEJİK ADIMLAR

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun yakalanmasının ardından ABD hızla harekete geçti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Donald Trump’ın açıklamalarının ardından Venezuela için yeni bir üç aşamalı plan sundu.

VENEZUELA PETROLÜ ABD’DE SATILACAK

Rubio, planın birinci aşaması olarak, 30 ila 50 milyon varil Venezuela petrolünün ABD tarafından alınarak “piyasa fiyatlarından” satılacağını duyurdu. Bu durumun, “yolsuzluğa değil, Venezuela halkının yararına yönetileceğini” belirtirken, petrol gelirlerinin doğrudan Venezuela halkına fayda sağlamasını hedeflediklerini ifade etti.

VENEZUELA EKONOMİSİ BATILI ŞİRKETLERE AÇILACAK

İkinci aşamada, Venezuela ekonomisinin Batılı şirketlere açılacağını aktaran Rubio, ABD’nin, Batılı ve diğer şirketlere Venezuelalı pazara adil bir şekilde erişim sağlamak için çalışacağını belirtti. Bu aşamada ayrıca, muhaliflerin affedilerek ülkelerine serbestçe dönebilmesi için bir ulusal uzlaşma sürecinin başlatılacağı da vurgulandı. Rubio, Venezuelalıların “petrolü taşıyıp gelir elde etmenin ve ekonomik çöküşü önlemenin tek yolunun ABD ile iş birliği yapmak olduğunu anladıklarını” söyledi.

ABD İZİN VERMEDİKÇE PETROL SEKTÖRÜ ZORDA

ABD’li senatörlerin Venezuela konusundaki “doğaçlama hareket” eleştirilerine yanıt veren Rubio, ABD’nin izni olmadan Venezuela’nın artık petrol taşıyıp gelir elde edemeyeceğini belirtti. Bu durum, ABD’ye Venezuela üzerinde “muazzam bir etki gücü” ve “kontrol” sağladığını ifade ederken, ABD’nin Maduro’yu yakalamak için obje müdahaleler gerçekleştirdiğini ve önceki girişimlerin “maalesef başarısız olduğunu” belirtti. Ayrıca, ABD’ye bir tehdit olması durumunda Başkan’ın harekete geçme hakkını vurguladı.

GEÇİŞ AŞAMASI HAKKINDA DETAYLAR HENÜZ GELMEDİ

Rubio, “Geçiş” olarak adlandırdığı üçüncü aşama hakkında bilgi vermezken, bu konuda önümüzdeki günlerde daha fazla ayrıntıya sahip olacaklarını umduğunu dile getirdi.

VENEZUELA’DAN ABD’YE YÜKSEK KALİTELİ PETROL

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada Venezuela’daki geçici yönetimin 30 ila 50 milyon varil arasında yüksek kaliteli petrolü ABD’ye devredeceğini duyurdu. Satışın piyasa fiyatından gerçekleştirileceğini belirten Trump, elde edilecek gelirin, hem Venezuela hem de ABD halkının yararına kullanılmasını sağlayacak şekilde kendi kontrolünde olacağını ifade etti.