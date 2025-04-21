Venezuela Ve El Salvador Mahkum Krizi!

BUKELE’DEN VENEZUELALI MAHKUMLARLA İLGİLİ ÖNERİ

El Salvador’un Devlet Başkanı Nayib Bukele, ABD’den sınır dışı edilen ve El Salvador’da tutuklu bulunan 252 Venezuelalı mahkumun, Venezuela’daki siyasi suçlularla takas edilmesini önerdi. Bukele’nin bu teklifine, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetimi sert bir şekilde tepki gösterdi. Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab, Bukele’nin önerisini “alaycı” bir yaklaşım olarak değerlendirdi ve El Salvador’u Venezuelalı mahkumları hukuksuz bir biçimde alıkoymakla suçladı. Saab, “Venezuelalıların ABD ve El Salvador’da gördükleri muamele uluslararası insan hakları hukukunun ciddi bir ihlalidir ve insanlığa karşı suç teşkil etmektedir” ifadesini kullandı.

SİYASİ TUTUKLULAR TARTIŞMASI

Venezuela hükümeti, ülkede siyasi tutuklu bulunmadığını iddia etse de, sivil toplum örgütleri 800’den fazla kişinin siyasi nedenlerle tutuklu olduğunu savunuyor. Bukele’nin önerisi, bu tartışmaları yeniden alevlendirdi ve iki ülke arasındaki siyasi gerilimleri artırdı.

ABD VE EL SALVADOR İLİŞKİLERİ

ABD, Mart ayında en az 200 Venezuelalıyı, Tren de Aragua suç örgütü üyeliği gerekçesiyle El Salvador’a sınır dışı etmişti. Bu mahkumların yüksek güvenlikli hapishanelerde tutulması için ABD’nin El Salvador’a 6 milyon dolar ödediği bildiriliyor. Bu durum, iki ülke arasındaki güvenlik ve kolluk kuvvetleri iş birliğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

TARTIŞMALARIN DERİNLEŞMESİ

Bukele’nin önerisi, uluslararası insan hakları ihlalleri ve siyasi tutuklular konusundaki tartışmaları derinleştirirken, Venezuela yönetimi bu teklifi kesin bir dille reddetti. Tartışmalar, iki ülke arasındaki ilişkileri daha da gergin bir hale getirdi.